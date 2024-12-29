Украинские дроны стреляют по российским беспилотникам из дробовиков - Forbes

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Уничтожение дронов на поле боя в войне России против Украины является приоритетом для обеих сторон, однако последняя инновация в борьбе с БПЛА может оказаться наиболее впечатляющей. Об этом пишет Forbes, сообщает Новое время.

Речь идет о беспилотнике Винчестер с двумя ружьями, который, «похоже, является новой разработкой».

Конструкция, как подчеркивает автор публикации, имеет смысл. Дробные шары не обладают большой мощностью, однако их широкий радиус действия повышает вероятность попадания. А для того чтобы критически повредить хрупкий дрон, достаточно всего нескольких металлических шариков. Недаром во время недавней паники из-за появления дронов в США высказывалось предположение, что дробовик был бы соответствующим законным оружием для использования против беспилотников, пишет Forbes.

Однако для пехоты на поле боя главной проблемой является близость дрона: время на то, чтобы прицелиться и сбить его, очень ограничено. Речь идет о секундах.

«Установив спаренные дробовики на дроны, украинцы могут выслеживать российские дроны в воздухе — задолго до того, как они станут представлять опасность для войск на земле» , — заключает издание.

27 декабря в Сети появились кадры, на которых, как сообщалось, украинские дроны-винчестеры дробью сбивают другие дроны.