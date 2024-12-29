Українські дрони стріляють по російських безпілотниках з дробовиків - Forbes

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Знищення дронів на полі бою у війні Росії проти України є пріоритетом для обох сторін, однак остання інновація в боротьбі з БПЛА може виявитися найбільш вражаючою. Про це пише Forbes, повідомляє Новое время.

Йдеться про безпілотник Вінчестер із двома рушницями, який, «схоже, є новою розробкою».

Конструкція, як підкреслює автор публікації, має сенс. Дробові кулі не мають великої потужності, проте їх широкий радіус дії підвищує ймовірність влучання. А для того, щоб критично пошкодити крихкий дрон, достатньо всього кількох металевих кульок. Недарма під час нещодавньої паніки через появу дронів у США висловлювалося припущення, що дробовик був би відповідною законною зброєю для використання проти безпілотників, пише Forbes.

Однак для піхоти на полі бою головною проблемою є близькість дрона: час на те, щоб прицілитися і збити його, дуже обмежений. Йдеться про секунди.

«Встановивши спарені дробовики на дрони, українці можуть вистежувати російські дрони в повітрі — задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі» , — підсумовує видання.

27 грудня в Мережі з’явилися кадри, на яких, як повідомлялося, українські дрони-вінчестери дробом збивають інші дрони.