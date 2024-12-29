РФ за неделю запустила по Украине более 700 бомб, дронов и ракет - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает обстреливать Украину: только за последнюю неделю оккупанты атаковали более 700 бомб, дронов и ракет﻿. Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Глава государства отметил, что украинские города и общины находятся под постоянными российскими обстрелами, даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.

"Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов" , — рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такой террор можно остановить только общей силой.

"Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, понимающим важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира" , — констатировал глава государства.

Напомним, в ночь на 29 декабря оккупанты запустили по Украине шесть ракет С-300/С-400 и 10 дронов — ПВО сбило почти все российские беспилотники.