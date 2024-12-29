РФ за неделю запустила по Украине более 700 бомб, дронов и ракет - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает обстреливать Украину: только за последнюю неделю оккупанты атаковали более 700 бомб, дронов и ракет. Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.
Глава государства отметил, что украинские города и общины находятся под постоянными российскими обстрелами, даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку.
"Всего в течение этой недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет разных типов", — рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что такой террор можно остановить только общей силой.
"Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, понимающим важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", — констатировал глава государства.
Напомним, в ночь на 29 декабря оккупанты запустили по Украине шесть ракет С-300/С-400 и 10 дронов — ПВО сбило почти все российские беспилотники.