РФ за тиждень запустила по Україні понад 700 бомб, дронів та ракет - Зеленський

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує обстрілювати Україну: тільки за останній тиждень окупанти атакували понад 700 бомбами, дронами та ракетами﻿. З посиланням на Зеленського у соцмережах, пише Олексій Шевнін, Ділова столиця.

Голова держави зазначив, що українські міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами, навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку.

"Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів" , — розповів президент.

Зеленський підкреслив, що такий терор можна зупинити лише спільною силою.

"Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру" , — констатував голова держави.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня окупанти запустили по Україні шість ракет С-300/С-400 та 10 дронів — ППО збила майже всі російські безпілотники.