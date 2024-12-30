Пограничники отмечают уменьшение активности российских ВРГ в Харьковской области

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Российские войска пытаются расширить зону влияния в Харьковской области, несмотря на уменьшение в последнее время количества мер диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), эти попытки все еще остаются. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает Радио Свобода.

"Враг пытается расширить свою зону влияния, в частности по Харьковской области, где есть два активных направления, где ведутся активные боевые действия. Это направления населенных пунктов Липцев и Волчанска. Но нельзя не отметить угрозу от действий российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя их активность за последний период меньше, чем была раньше, но попытки меры враждебных ДРГ остаются" , – рассказал он в эфире национального телемарафона.

По его словам, наибольшей угрозой сейчас со стороны России остаются обстрелы, которые силы РФ продолжают наносить по Сумской, Харьковской и Черниговской областям: большинство обстрелов фиксируется на Сумщине, меньше – на Черниговщине.

Спикер ГПСУ также добавил, что ситуация на границе с Беларусью контролируема, а Россия не имеет на территории этой страны достаточное количество подразделений, чтобы осуществить повторное вторжение.

Харьковщина граничит с Белгородской областью РФ, небольшая часть региона до сих пор остается оккупированной. О попытках мероприятия российских ДРГ сообщается регулярно. В последний раз об этом Госпогранслужба сообщила 13 декабря.

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