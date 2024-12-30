Прикордонники відзначають зменшення активності російських ДРГ на Харківщині

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Російські війська намагаються розширити зону впливу у Харківській області, попри зменшення останнім часом кількості заходів диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), ці спроби все ще залишаються. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Радіо Свобода.

"Ворог намагається розширити свою зону впливу, зокрема по Харківській області, де є два активних напрямки, де ведуться активні бойові дії. Це напрямки населених пунктів Липців та Вовчанська. Але мушу зазначити, що не зникає загроза від дій російських диверсійно-розвідувальних груп. Хоча їхня активність за останній період менша, ніж була раніше, але спроби заходу ворожих ДРГ залишаються" , – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, найбільшою загрозою зараз з боку Росії залишаються обстріли, які сили РФ продовжують завдавати по Сумській, Харківській й Чернігівській областях: більшість обстрілів фіксується на Сумщині, менше – на Чернігівщині.

Речник ДПСУ також додав, що ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою, а Росія не має на території цієї країни достатню кількість підрозділів, щоб здійснити повторне вторгнення.

Харківщина межує з Бєлгородською областю РФ, невелика частина регіону досі залишається окупованою. Про спроби заходу російських ДРГ повідомляється регулярно. Востаннє про це Держприкордонслужба повідомила 13 грудня.

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