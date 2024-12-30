5 видов «Pump & Dump» криптовалюты: как их распознать и можно ли на них заработать

Торговля цифровыми активами становится все более популярной. Участники криптовалютного рынка все чаще инвестируют не только в известные технологические проекты, но и новые токены, значительная часть которых создается исключительно с целью заработка. Большие инвесторы, для которых криптовалютные биржи являются одним из основных источников получения прибыли, используют разные способы, в том числе и манипулятивные. К таким схемам относятся памп и дамп (Pump & Dump) криптовалюты — искусственное завышение и снижение курса. Как они работают и могут ли мелкие трейдеры зарабатывать на таких схемах, рассказываем в этой статье.

Что такое памп криптовалюты

«Памп» — это резкий рост объема торгов без видимых объективных причин. Другими словами, памп в крипте — это заранее спланированное китами рынка искусственное завышение курса цифровых активов, зачастую малоизвестных. Цель манипуляции — «раздуть» курс какого-то актива, поднять его цену, увеличить интерес трейдеров и побудить неопытных участников рынка покупать эти монеты. Стадии пампа:

Период затишья на рынке — курс почти не меняется, киты тихо, без привлечения внимания скупают актив, накапливают его запасы. Искусственный ажиотаж — новости и слухи в мессенджерах и соцсетях, «секретные» инсайды, появление большого количества экспертных обзоров и рекламы малоизвестного токена. Резкий всплеск торгов — киты распродают активы, трейдеры активно покупают токены, их цена растет.

Большие инвесторы рассчитывают на алчность мелких торговцев и играют на их эмоциях. Трейдеры наблюдают резкий рост цены и скупают активы, рассчитывая перепродать их подороже. Но большинство только теряет деньги.

Что такое дамп криптовалюты

Дамп в крипте — это противоположное событие, которое всегда происходит после пампа. То есть дамп — это искусственное, манипулятивное снижение стоимости актива после того, как курс достиг пиковых значений (при том, что в отдельных случаях цена увеличивается на 100 или 1000%). Киты распродают дешево скупленные активы. Курс быстро возвращается к тому уровню, на котором он был до начала искусственного роста. Организаторы схемы получают прибыль, а инвесторы, поверившие в перспективность токена, фиксируют убытки, пытаясь сохранить хотя бы часть средств, и надеются на дальнейший рост курса. Однако он практически никогда не происходит.

5 разновидностей пампа и дампа

Схемы Pump & Dump трейдинга различаются методами реализации. На основе этих особенностей выделяют следующие виды:

классический — выбирается новый или неизвестный широким массам актив с низкой ликвидностью. Начинается активная скупка, которая создает видимость роста курса. Одновременно запускается рекламная кампания. Потом происходит продажа по завышенным ценам. Следствие — резкий обвал курса и убытки у купивших на пике;

скоординированный — создается закрытая группа в мессенджерах или соцсетях. Ее участники договариваются, когда и какой актив будут покупать и продавать. Синхронные действия повышают эффект. Дальше все происходит классическим способом;

микропамп и дамп — организуется на малоизвестных биржах, выбираются активы с очень низкой ликвидностью и капитализацией. Для движения цены такая схема требует небольших капиталовложений, поэтому она доступна даже мелким группам трейдеров или отдельным инвесторам;

ретейл памп и дамп — целью злоумышленников становятся розничные инвесторы. Фальшивые новости и слухи о перспективах активов распространяются на форумах и других платформах. Для подлинности их подкрепляют отчетами «аналитиков». Массовая покупка токенов розничными инвесторами приводит к увеличению цены. Организаторы начинают продавать активы, цены обваливаются;

ICO (первичное размещение токенов) — создается новый проект, обещающий высокие доходы. Для привлечения средств производится первичное размещение. Когда привлечено достаточное количество инвесторов, начинается раздувание курса. А дальше задействуется классическая схема — продажа и обесценивание активов.

Криптовалютные биржи активно противодействуют мошенническим схемам, применяя, в частности, комплекс процедур AML (Anti-Money Laundering), в целом направленных на предотвращение таких финансовых преступлений, как отмывание денег и легализация доходов, полученных преступным путем. Однако жертвами схем Pump & Dump уже стали несколько монет: например, Ethereum Classic в 2017 году, Verge и BitConnect в 2018, Dogecoin в 2021 году.

Как распознать памп и дамп и заработать

Чтобы не потерять деньги, нужно быть внимательным и анализировать рынок и новости. Предугадать памп помогает мониторинг соцсетей, анализ графиков, отслеживание больших движений криптовалют. Также следует анализировать информацию и ее источники. Если информация о перспективном проекте не официальна, а поступает из «секретных» чатов, то к ней следует относиться очень осторожно.

Обратите внимание! Все значимые события, связанные с новым проектом, можно узнать в White Paper и Roadmap. В этих документах содержатся все необходимые данные о криптопродукте: цель создания, задачи, технические характеристики, срок реализации и т.п.

На пампе и дампе заработать, конечно, можно, ведь они организуются именно с этой целью. Однако прибыль получают чаще всего организаторы. Трейдеры тоже могут заработать, если сумеют распознать признаки схемы на ранних этапах, правильно просчитают движение курса и уровень роста и купят монеты, пока они дешевые, а затем продадут на пике роста. Те же, кто вступает в игру на этапе высоких цен, могут потерять все свои средства. Такие способы заработка очень рискованные, поэтому трейдерам без опыта не следует их использовать.

Выводы

Криптовалюты из-за своей высокой волатильности очень привлекательны для манипуляций ценами. Поэтому для защиты своих средств следует понимать механизмы пампа и дампа, изучать проекты, следить за аналитикой и новостями. Всю информацию следует проверять и не подвергаться ажиотажу.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance