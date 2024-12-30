5 видів «Pump & Dump» криптовалюти: як їх розпізнати та чи можна на них заробити

Торгівля цифровими активами стає дедалі популярнішою. Учасники криптовалютного ринку все частіше інвестують не лише в відомі технологічні проєкти, а й нові токени, значна частина з яких створюється виключно з метою заробітку. Великі інвестори, для яких криптовалютні біржі є одним з основних джерел отримання прибутку, використовують різні способи, у тому числі й маніпулятивні. До таких схем належить памп і дамп (Pump & Dump) криптовалюти — штучне завищення та зниження курсу. Як вони працюють та чи можуть дрібні трейдери заробляти на таких схемах, розповідаємо у цій статті.

Що таке памп криптовалюти

«Памп» — це різке зростання обсягу торгів без видимих, об’єктивних причин. Іншими словами, памп в крипті — це заздалегідь сплановане китами ринку штучне завищення курсу цифрових активів, найчастіше маловідомих. Мета маніпуляції — «роздути» курс якогось активу, підняти його ціну, збільшити інтерес трейдерів та спонукати недосвідчених учасників ринку купувати ці монети. Стадії пампу:

Період затишшя на ринку — курс майже не змінюється, кити тихо, без привернення уваги скуповують актив, накопичують його запаси.

Штучний ажіотаж — новини та чутки у месенджерах і соцмережах, «секретні» інсайди, поява великої кількості «експертних» оглядів та реклами маловідомого токена.

Різкий сплеск торгів — кити розпродають активи, трейдери активно купують токени, їхня ціна зростає.

Великі інвестори розраховують на жадібність дрібних торговців та грають на їхніх емоціях. Трейдери спостерігають різке зростання ціни і скуповують активи, розраховуючи перепродати їх дорожче. Але більшість лише втрачає гроші.

Що таке дамп криптовалюти

Дамп у крипті — це протилежна до пампа подія, яка завжди відбувається після нього. Тобто дамп — це штучне, маніпулятивне зниження вартості активу після того, як курс досяг пікових значень (при тому, що в окремих випадках його ціна збільшується на 100, або й 1000%). Кити продають дешево скуплені активи. Курс швидко повертається до того рівня, на якому він був до початку штучного росту. Організатори схеми отримують прибуток, а інвестори, які повірили в перспективність токена, фіксують збитки, намагаючись зберегти хоч частину коштів, та сподіваються на майбутнє зростання курсу. Проте воно практично ніколи не стається.

5 різновидів пампа і дампа

Схеми Pump & Dump трейдингу розрізняються методами реалізації. На основі цих особливостей виділяють такі види:

класичний — обирається новий чи невідомий широкому загалу актив з низькою ліквідністю. Починається активне скуповування, яке створює видимість зростання курсу. Одночасно запускається рекламна кампанія. Опісля відбувається продаж за завищеними цінами. Наслідок — різкий обвал курсу і збитки в тих, хто купив на піку;

скоординований — створюється закрита група в месенджерах чи соцмережах. Її учасники домовляються, коли і який актив будуть купувати та продавати. Синхронні дії збільшують ефект. Далі все відбувається класичним способом;

мікропамп і дамп — організовується на маловідомих біржах, вибираються активи з дуже низькою ліквідністю та капіталізацією. Для руху ціни така схема потребує невеликих капіталовкладень, тому вона доступна навіть малим групам трейдерів чи окремим інвесторам;

ретейл памп і дамп — ціллю зловмисників стають роздрібні інвестори. Фальшиві новини та чутки про перспективи активів розповсюджуються на форумах та інших платформах. Для достовірності їх підкріплюють звітами «аналітиків». Масова покупка токенів роздрібними інвесторами призводить до збільшення ціни. Організатори починають продавати активи, ціни обвалюються;

ICO (первинне розміщення токенів) — створюється новий проєкт, який обіцяє високі доходи. Для залучення коштів проводиться первинне розміщення. Коли залучено достатню кількість інвесторів, починається «роздування» курсу. А далі задіюється класична схема — продаж і знецінення активів.

Криптовалютні біржі активно протидіють шахрайським схемам, застосовуючи, зокрема, комплекс процедур AML (Anti-Money Laundering), загалом спрямованих на запобігання таким фінансовим злочинам, як відмивання грошей та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Проте жертвами схем Pump & Dump стали вже декілька монет: наприклад, Ethereum Classic у 2017 році, Verge і BitConnect у 2018, Dogecoin у 2021.

Як розпізнати памп і дамп та заробити

Щоб не втратити кошти, потрібно бути уважним та аналізувати ринок і новини. Передбачити памп допомагає моніторинг соцмереж, аналіз графіків, відстеження великих рухів криптовалют. Також потрібно аналізувати інформацію та її джерела. Якщо інформація про перспективний проєкт є не офіційною, а надходить з «секретних» чатів, то до неї варто ставитися дуже обережно.

Зверніть увагу! Про всі значущі події, пов’язані з новим проєктом, можна дізнатися в White Paper і Roadmap. У цих документах містяться всі необхідні дані про криптопродукт: мета створення, завдання, технічні характеристики, термін реалізації тощо.

На пампі та дампі заробити, звичайно, можна, адже вони організовуються саме з цією метою. Проте прибуток отримують найчастіше організатори. Трейдери теж можуть заробити, якщо вони зуміють розпізнати ознаки схеми на ранніх етапах, правильно прорахують рух курсу та рівень росту і куплять монети, поки вони дешеві, а потім продадуть на піку зростання. А ті, хто вступає у гру на етапі високих цін, можуть втратити всі свої кошти. Такі способи заробітку дуже ризиковані, тому трейдерам без досвіду не варто їх використовувати.

Висновок

Криптовалюти через свою високу волатильність дуже привабливі для маніпуляцій цінами. Тому для захисту своїх коштів потрібно розуміти механізми пампа та дампа, вивчати проєкти, стежити за аналітикою та новинами. Усю інформацію варто перевіряти та не піддаватися ажіотажу.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance