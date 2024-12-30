Украина провела обмен пленными с РФ: освободили 189 украинцев

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В результате нового обмена военнопленных в понедельник 30 декабря Украина вернула 189 своих граждан.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращение наших людей из российского плена – это всегда очень хорошие новости для каждого из на ﻿﻿ с. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой" , – сообщил президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он отметил, что среди освобожденных граждан Украины – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, их разных направленияй фронта.

"Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие" , – добавил Зеленский.

Зеленский поблагодарил партнеров, в частности, Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в организации обмена.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что это 59-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Всего за это время удалось освободить из российского плена уже 3956 человек. В частности, в 2024 году - 1358 военных и гражданских. Также были освобождены украинские военнослужащие, которые получили приговоры по решениям российских судов.