Україна провела обмін полоненими з РФ: звільнили 189 українців

Внаслідок нового обміну військовополонених у понеділок 30 грудня Україна повернула 189 своїх громадян.﻿﻿

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому" , – повідомив президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він зазначив, що серед звільнених громадян України – захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

"Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі" , – додав Зеленський.

Зеленський подякував партнерам, зокрема, Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації обміну.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили﻿, що це 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом за цей час вдалося звільнити з російського полону вже 3956 людей. Зокрема, у 2024 році – 1358 військових та цивільних. Також були звільнені українські військовослужбовці, які отримали вироки за рішеннями російських судів.