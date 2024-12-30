Президент назначил военным омбудсманом Ольгу Решетилову: что о ней известно

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Президент Владимир Зеленский назначил на должность военного омбудсмена правозащитницу Ольгу Решетилову, сообщает Украинская правда.

"Подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов" , – отметил Зеленский.

39-летняя Ольга Решетилова - журналистка, правозащитница, волонтер, глава "Медийной инициативы за права человека".

Напомним, 18 ноября министр обороны Рустем Умеров объявил, что в Украине появится военный омбудсмен - он будет заниматься защитой прав военнослужащих. Тогда Умеров говорил, что о назначении объявят уже вскоре.

19 ноября 2024 года Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена в ближайшее время.

С 2022 года бойцы направили уполномоченному Верховной Рады по правам человека 1964 обращения с жалобами на воинские части.