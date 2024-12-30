Президент призначив військовим омбудсманом Ольгу Решетилову: що про неї відомо

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Президент Володимир Зеленський призначив на посаду військового омбудсмана правозахисницю Ольгу Решетилову, повідомляє Українська правда.

"Підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів" , – зазначив Зеленський.

39-річна Ольга Решетилова – журналістка, правозахисниця, волонтерка, голова "Медійної ініціативи за права людини".

Нагадаємо, 18 листопада міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що в Україні з’явиться військовий омбудсман – він опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Тоді Умєров говорив, що про призначення оголосять вже незабаром.

19 листопада Зеленський заявив, що доручив Міністерству оборони та військовому командуванню обрати й призначити військового омбудсмана найближчим часом.

З 2022 року бійці надіслали уповноваженому Верховної Ради з прав людини 1964 звернення зі скаргами на військові частини.