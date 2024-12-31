В Минобороны РФ заявили, что сбили почти 70 украинских беспилотников

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Российское Минобороны заявило, что в течение прошедшей средства ПВО якобы уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией РФ и временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что 25 БПЛА якобы сбили над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским крем, 10 – над Смоленской областью, 2 – над Тверской областью, и по 1 – над Ростовской, Курской и Калужской областями.

На рассвете 31 декабря российские СМИ и паблики сообщили о том, что в российской Смоленской области горит нефтебаза после атаки БпЛА.

Вечером 30 декабря в городе Севастополь в оккупированном россиянами Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорили об атаке БпЛА и надводных беспилотников.