У Міноборони РФ заявили, що збили майже 70 українських безпілотників

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Російське Міноборони заявило, що протягом минулої доби засоби ППО нібито знищили 68 українських безпілотників над територією РФ і тимчасово окупованого Криму, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що 25 БПЛА нібито збили над Брянською областю, 17 – над Кримом, 11 – над Краснодарським крем, 10 – над Смоленською областю, 2 – над Тверською областю, і по 1 - над Ростовською, Курською та Калузькою областями.

На світанку 31 грудня російські ЗМІ та пабліки повідомили про те, що у російській Смоленській області горить нафтобаза після атаки БпЛА.

Увечері 30 грудня у Севастополі в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку БпЛА і надводних безпілотників.