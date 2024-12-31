Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ – очевидцы
После атаки беспилотников горит нефтебаза в Смоленской области РФ.
Об этом сообщает Astra со ссылкой на очевидцев.
"Местные жители сообщают, что атакована нефтебаза в Ярцево", – пишет канал.
Глава района подтверждает информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".
"Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя.
Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте! По развитию ситуации дополнительно проинформирую", — написал Роман Захаров.
Позже информацию также подтвердил губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы.
В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов. В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет", – отметил российский чиновник.