Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ – очевидцы

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После атаки беспилотников горит нефтебаза в Смоленской области РФ.

Об этом сообщает﻿ Astra со ссылкой на очевидцев.

"Местные жители сообщают, что атакована нефтебаза в Ярцево", – пишет канал.

Глава района подтверждает информацию об атаке на "объект топливно-энергетического комплекса".

"Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя.

Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте! По развитию ситуации дополнительно проинформирую" , — написал Роман Захаров.

Позже информацию также подтвердил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы.