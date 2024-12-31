Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області РФ – очевидці

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Після атаки безпілотників горить нафтобаза у Смоленській області РФ.

Про це повідомляє Astra з посиланням на очевидців.

"Місцеві жителі повідомляють, що атаковано нафтобазу в Ярцевому" , - пише канал.

Глава району підтверджує інформацію про атаку на "об'єкт паливно-енергетичного комплексу".

"Відбулася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я.

Розслідуванням цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи. Прошу всіх зберігати спокій та не піддаватися паніці, знаходжусь на місці! Щодо розвитку ситуації додатково поінформую" , - написав Роман Захаров.

Пізніше інформацію підтвердив губернатор регіону Василь Анохін.

"Сьогодні в Ярцевському районі засобами ППО міністерства оборони Росії було придушено атаку українських БПЛА. За попередньою інформацією, уламки одного з безпілотних літальних апаратів впали на території нафтобази.