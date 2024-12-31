В Киеве упали обломки российской ракеты - военная администрация

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Обломки российской ракеты упали в Дарницком районе столицы, написал начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания" , – сообщил он.

По его словам, пожар и разрушения отсутствуют, информация о пострадавших не поступала.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" , – подчеркнул Попко.

Напомним, с вечера 30 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

Ночью 31 декабря Воздушные силы сообщили, что Киеву и некоторым областям угрожает баллистическое вооружение с северо-востока, в столице работала ППО.

Утром 31 декабря оккупанты снова выпустили по Украине ракеты. Около 8 утра в Киеве и области прогремели взрывы. Власти сообщили о работе ПВО.