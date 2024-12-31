У Києві впали уламки російської ракети – військова адміністрація

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Уламки російської ракети упали у Дарницькому районі столиці, написав начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі" , – зазначив він.

За його словами, пожежа та руйнування відсутні, інформація про постраждалих не надходила.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" , – наголосив Попко.

Нагадаємо, з вечора 30 грудня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

Уночі 31 грудня Повітряні сили повідомили, що Києву та деяким областям загрожує балістичне озброєння з північного сходу, у столиці працювала ППО.

Вранці 31 грудня окупанти знову випустили по Україні ракети. Близько 8 ранку у Києві та області пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.