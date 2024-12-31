ГУР обнародовало радиоперехват с пораженного российского вертолета в Крыму

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Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало радиоперехват оккупантов, который подтверждает, что один из российских вертолетов 31 декабря был поражен из морского дрона, хотя смог вернуться на базу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

В полученном разведчиками радиоперехвате пилот подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8 объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

"Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали".

Что предшествовало:

Другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного спецназовцами ГУР МО Украины ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море, что зафиксировано на видео.