ГУР оприлюднило радіоперехоплення з ураженого російського гелікоптера у Криму

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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило радіоперехоплення окупантів, яке підтверджує, що один з російських гелікоптерів 31 грудня був уражений з морського дрона, хоча зміг повернутись на базу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба ГУР МОУ.

У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8 пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

"Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была ещё одна вспышка. Я её уже не видел куда она пошла, а первая прям в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолёту почувствовал, кое-какие системы отказали".

Що передувало:

Інший російський гелікоптер Мі-8 після завданого спецпризначенцями ГУР МО України ракетного удару з морської платформи "Magura" упав у Чорне море, що зафіксовано на відео.