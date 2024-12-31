Кабмин внес изменения в порядок мобилизаци - нардеп

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Кабинет министров внес изменения в порядок мобилизации в Украине. В частности, они касаются предоставления отсрочки и изменения данных в приложении "Резерв+", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Алексея Гончаренко, который имеет доступ к решениям правительства.

По его информации, правительство разрешило предоставление автоматической отсрочки через "Резерв+" по запросу и ее автоматическую отмену на основании данных, полученных путем электронного информационного взаимодействия.

Кроме того, добавлена возможность сообщать об изменении персональных данных не только лично, а и путем внесения информации через "Резерв+", рассказал депутат.

Также Кабмин установил, что подозреваемые/обвиняемые, которые не содержатся под стражей, обязаны являться в ТЦК для мобилизации.

"Наконец от близких родственников без вести пропавших не будут требовать решения суда. Достаточно или извещения, или выписки из приказа по части, или выписки из Реестра", - сообщил Гончаренко.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, которые определяют порядок призыва. В частности, постановлением № 560 определены полномочия органов власти и порядок мобилизации.

Тогда же Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных в государственных органах, на критически важных предприятиях для ВСУ, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

В эти постановления правительства неоднократно вносились изменения.