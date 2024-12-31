Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації - нардеп

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку мобілізації в Україні. Зокрема, вони стосуються надання відстрочки та зміни даних у додатку "Резерв+", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка, який має доступ до рішень уряду.

За його інформацією, уряд дозволив надання автоматичної відстрочки через "Резерв+" за запитом та її автоматичне скасування на підставі даних, отриманих шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Крім того, додана можливість повідомляти про зміну персональних даних не виключно особисто, а і шляхом внесення інформації через "Резерв+", розповів депутат.

Також Кабмін встановив, що підозрювані/обвинувачувані які не тримаються під вартою зобов’язані зʼявлятися в ТЦК для мобілізації.

"Нарешті від близьких родичів без вісті зниклих не будуть вимагати рішення суду. Достатньо або сповіщення, або витягу з наказу по частині, або витягу з Реєстру", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади та порядок мобілізації.

Тоді ж Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

До цих постанов уряду неодноразово вносилися зміни.