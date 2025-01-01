В Германии из-за фейерверков в новогоднюю ночь жертвами стали 5 человек

В нескольких федеральных землях Германии в новогоднюю ночь жертвами неосторожного обращения с фейерверками стали пять человек. Как сообщила полиция в среду, 1 января, 24-летний мужчина погиб, когда взорвал петарду в поле под городом Гезеке (Северный Рейн - Вестфалия). Расследование инцидента продолжается, однако из-за сильного взрыва можно предположить, что это была самодельная петарда, сообщает Deutsche Welle.

В саксонском городке Ошац 45-летний мужчина скончался в больнице от тяжелого ранения головы, которое он получил, взорвав петарду. По словам представителя полиции, это был мощный фейерверк категории F4, для покупки и применения которого требуется получить специальное разрешение или пройти обучение.

Жертва пиротехники зарегистрирована и в Саксонии: 50-летний мужчина погиб, когда пытался взорвать недалеко от Дебельна самодельный фейерверк. По словам полиции, подрывник получил серьезные травмы головы и скончался на месте происшествия.

Еще одна трагедия произошла в Гамбурге вскоре после полуночи. Полиция сообщила, что 20-летний мужчина погиб в результате поджога пиротехники. Никаких дополнительных сведений она пока не предоставила.

В Бранденбурге тоже произошел несчастный случай с фейерверком с трагическим исходом. В городе Креммен мужчина в возрасте 21 года погиб из-за "возгорания пиротехники" и неправильного обращения с ней. Кроме того, по данным земельной полиции, результатом двух других несчастных случаев, связанных с фейерверком, стала госпитализация трех человек, получивших тяжелые ожоги.

В Берлине в новогоднюю ночь при столкновениях с нарушителями общественного порядка пострадали 13 полицейских. Один из них получил тяжелые ожоги от запущенного в него фейерверка.