У Німеччини через феєрверки у новорічну ніч жертвами стали 5 людей

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У кількох федеральних землях Німеччини в новорічну ніч жертвами необережного поводження з феєрверками стали п'ятеро людей. , проте через сильний вибух можна припустити, що це була саморобна петард, повідомляє Deutsche Welle.

У саксонському містечку Ошац 45-річний чоловік помер у лікарні від важкого поранення голови, яке він отримав, підірвавши петарду.

Жертва піротехніки зареєстрована і в Саксонії: 50-річний чоловік загинув, коли намагався підірвати недалеко від Дебельна саморобний феєрверк.

Ще одна трагедія сталася в Гамбурзі невдовзі після півночі.

У Бранденбурзі теж стався нещасний випадок з феєрверком з трагічним наслідком. У місті Креммен чоловік у віці 21 року загинув через "загоряння піротехніки" та неправильне поводження з нею. феєрверком стала госпіталізація трьох осіб, які отримали важкі опіки.

У Берліні в новорічну ніч під час зіткнень із порушниками громадського порядку постраждали 13 поліцейських.