Как перевести криптовалюту в деньги: 5 проверенных способов

Новичков, которые приходят на криптовалютный рынок, интересуют многие нюансы, и они связаны не только с выбором токенов для инвестирования или способами заработка. Актуален и поиск ответа на вопрос, как вывести криптовалюту на карту. Сделать это просто. Услуги по выводу крипты предоставляют криптовалютные биржи и криптообменники. Выбрать лучший сервис поможет рейтинг криптообменников, размещенный на страницах информационно-аналитического сервиса Kurs.com.ua. Также для вывода криптовалют можно использовать сервисы обмена P2P, электронные криптокошельки или криптобанкоматы (криптоматы).

Каждый из названных вариантов имеет свои особенности. О них рассказываем ниже.

Как вывести криптовалюту на карту с биржи

Вывод крипты с использованием сервисов централизованных криптобирж является наиболее распространенным, удобным и безопасным способом. Этот вариант имеет несколько преимуществ. Среди основных выделим следующие:

высокий уровень ликвидности — наличие большого количества продавцов и покупателей обеспечивает простой и быстрый процесс снятия денег;

поддержка национальных валют — крипту легко конвертировать в гривну и вывести на свой банковский счет;

удобный интерфейс — благодаря доступной навигации даже новички могут без проблем перевести криптовалюту на карту;

безопасность — на централизованных криптобиржах применяются двухфакторная аутентификация, шифрование и холодное хранение, что сводит к минимуму риск потери средств или их похищение при выводе.

Плюс и в том, что на биржах обычно невысокие комиссии. Также они соблюдают процедуры по предотвращению отмывания денег и мошенничества.

Перед выводом средств с биржи (а иногда и перед пополнением депозита) пользователю нужно пройти процедуру know your customer, то есть подтвердить личность. Как это сделать, объясняем на примере биржи WhiteBIT. Понадобится:

В меню аккаунта открыть вкладку «Верификация». Ввести указанные в форме данные. Указать адрес проживания. Загрузить фото паспорта, ID-карты или водительского удостоверения. Следовать дальнейшим инструкциям.

Для упрощения процесса можно авторизоваться через «Дію». Чтобы обезопасить себя и свою учетную запись, во вкладке «Безопасность» необходимо включить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Выводить на карту можно только национальные валюты (гривну, доллар, евро и т.п.). Поэтому сначала криптовалюту нужно конвертировать в фиат. Это можно сделать путем продажи или обмена цифровых активов. После конвертации необходимо перейти в раздел «Балансы» и перевести выбранную сумму на «Основной баланс».

Следующий этап — непосредственный вывод денег:

Выбрать опцию «Вывести». Во всплывающем окне выбрать платежную систему для транзакции, например, Visa/Mastercard или GEO Pay. Указать данные карты и сумму. Подтвердить запрос на вывод средств.

Вывод завершен.

Обратите внимание! В связи с требованиями законодательства в отдельных регионах могут существовать определенные ограничения на снятие средств. О них администрация платформы сообщает при регистрации.

Как вывести крипту на карту с использованием сервисов обмена P2P

На P2P-платформах криптовалюты можно продавать, покупать или обменивать, и выводить на карту банка. Чтобы вывести крипту с использованием сервиса обмена P2P, сначала нужно разместить объявление о продаже за национальную валюту с указанием цены. Соглашение считается заключенным, когда предложение принимается другим пользователем.

Теперь можно выводить средства на карту через P2P Express. Сервис доступен только украинским пользователям, прошедшим процедуру подтверждения личности. Выбирая этот способ вывода криптовалюты, нужно иметь в виду, что P2P-обмен подходит только для ходовых криптовалют. Менее популярные монеты сначала надо обменять, а потом продавать. На WhiteBIT продать можно только Tether (USDT). На некоторых площадках возможен предварительный обмен также на Bitcoin и Ethereum.

Это любопытно! Токен Tether выполняет функцию криптодоллара: его стоимость на 20% обеспечена долларом США, поэтому курс преимущественно стабилен.

Чтобы вывести деньги на банковский счет, нужно выполнить следующие действия:

Перейти на страницу «Балансы». Щелкнуть «P2P Express» в поле USDT в списке тикеров. Ввести сумму USDT, которую хотите продать, и данные банковской карты. Когда на экране появится сумма в гривне, подтвердить согласие на выполнение транзакции и ознакомление с условиями поставщика. Нажать кнопку «Далее». Подтвердить транзакцию. Код подтверждения придет на е-адрес.

Этот вариант снятия денег более децентрализован и прозрачен. P2P-транзакции осуществляются напрямую, а деньги всегда под контролем владельца. Благодаря отсутствию посредников комиссии на сервисах P2P ниже, чем на биржах. Высокий уровень безопасности финансовых операций обеспечивает использование эскроу-счетов — средства блокируются на счетах клиентов, пока обе стороны не выполнят свои обязательства.

Как вывести криптовалюту с помощью криптообменника

Криптообменники — это виртуальные или наземные обменные пункты, на которых можно перевести цифровые монеты в национальную валюту и наоборот. Покупка и продажа производятся в двух режимах — автоматическом и ручном. Транзакции можно осуществлять с помощью банковских карт или наличных.

Комиссия на этих платформах выше, чем на криптобиржах. С точки зрения безопасности криптообменники менее надежны, поэтому нужно соблюдать осторожность и не доверять свои средства непроверенным сервисам. Среди минусов криптообменников эксперты также называют:

отдельные минимальные суммы для каждого направления обмена. Чаще установленный минимум эквивалентен $100$;

обменные операции могут длиться довольно долго, иногда до нескольких часов.

Но требований к выводу крипты у них меньше. В частности, порой не обязательна процедура верификации — достаточно указать номер телефона и электронный адрес. Чтобы перевести цифровые монеты в фиат, заводить деньги на платформу не нужно. Списание осуществляется с криптокошелька, номер которого предоставил клиент, а зачисление производится на указанный им номер карты или банковский счет.

Как снять криптовалюту с электронного кошелька

Перевод крипты в фиатные деньги с помощью криптокошелька — не слишком распространенный, но возможный способ. Комиссия за услугу тут выше, чем на биржах или на обменных платформах P2P, но ниже, чем в криптообменниках.

Процесс вывода осуществляется в следующей последовательности:

Вход в аккаунт криптокошелька. Выбор опции вывода (перевода) средств. Выбор криптовалюты. Ввод суммы для вывода. Ввод данных карты — номер, срок действия, CVV-код. Подтверждение транзакции.

Процесс зачисления средств может длиться от нескольких часов до 2-3 дней — зависит от кошелька и банка.

Этот способ подходит для тех, кто часто использует криптокошельки. Также нужно знать, что функцию вывода средств на банковские карты поддерживают не все электронные кошельки. Существуют также ограничения доступных для вывода криптоактивов. На отдельных платформах обязательным условием является прохождение верификации.

Обратите внимание! Вывести средства на карту можно, в частности, с таких криптокошельков, как Trustee Wallet, Coinbase, BitPay, Cryptopay.

Как вывести деньги из криптовалюты с помощью криптоматов

Быстро и легко вывести криптовалюту можно с использованием криптоматов. Внешне они похожи на обычные банкоматы. Фиат у них можно получить наличными или на банковский счет.

Это любопытно! Первый криптобанкомат начал работу в Канаде. Он был открыт 29 октября 2013 года.

Каждый день в мире открывается в среднем 15 устройств. Их общее количество уже превысило 38 тыс.

По последним актуализированным данным, в Украине работает 14 криптоматов. Они установлены в Киеве, Харькове, Полтаве, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Виннице и Львове.

Чтобы конвертировать криптомонеты в фиатные деньги, нужно действовать согласно следующему алгоритму:

Выбрать меню «Продать». Указать сумму сделки — сколько монет хотите продать. Идентифицировать криптокошелек — можно указать адрес или просканировать QR-код. Отправить криптовалюту на появившийся на экране адрес. Подождать подтверждения операции. Это может занять некоторое время. Выбрать опцию «Redeem ticket» (выкупить билет), просканировать QR-код по квитанции и получить наличные деньги или зачисление на карту.

Услуга быстрая, обычно осуществляется без подтверждения личности, однако комиссии достаточно высокие, поэтому такой вариант перевода цифровых активов в фиатные деньги не слишком распространен.

В последнее время популярность набирают криптовалютные (дебетовые и кредитные) карты, которые мгновенно конвертируют цифровые деньги в национальную валюту. Услуга доступна во многих точках продаж. Управлять картой, просматривать баланс и историю финопераций можно в мобильном приложении.

Выводы

Каждый из описанных нами способов доступен для владельцев криптовалюты в Украине, включая тех, кого интересует вопрос, как вывести биткоин на карту. Хотя, как показывает практика, переводить биткоины в наличные деньги владельцы криптовалюты в общем не очень спешат. А вот продажа других цифровых монет за гривну с выводом на карту набирает популярность. Чаще всего, как показывает практика, владельцы криптовалюты для вывода используют сервисы криптобирж и P2P-платформы, поскольку комиссии у них небольшие, а уровень безопасности высокий. Использование средств с недавнего времени облегчают пластиковые криптокарты.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance