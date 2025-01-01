Як перевести криптовалюту в гроші: 5 перевірених способів

Новачків, які приходять на криптовалютний ринок, цікавить багато нюансів, і вони пов’язані не лише з вибором токенів для інвестування чи способами заробітку. Актуальним є й пошук відповіді на питання, як вивести криптовалюту на картку. Зробити це нескладно. Послуги з виведення крипти надають криптовалютні біржі та криптообмінники. Вибрати кращий сервіс допоможе рейтинг криптообмінників, опублікований на сторінках інформаційно-аналітичного сервісу kurs.com.ua. Для виведення криптовалют також можна використати сервіси обміну P2P, електронні криптогаманці чи криптобанкомати (криптомати).

Кожен з названих варіантів має свої особливості. Про них розповідаємо нижче.

Як вивести криптовалюту на картку з біржі

Виведення крипти з використанням сервісів централізованих криптобірж є найбільш поширеним, зручним та безпечним способом. Цей варіант має декілька переваг. Серед основних виокремимо такі:

високий рівень ліквідності — наявність великої кількості продавців і покупців забезпечує простий та швидкий процес зняття грошей;

підтримка національних валют — крипту легко конвертувати в гривню та вивести на свій банківський рахунок;

зручний інтерфейс — завдяки доступній навігації навіть новачки можуть без проблем перевести криптовалюту на картку;

безпека — на централізованих криптобіржах застосовуються двофакторна аутентифікація, шифрування та холодне зберігання, що зводить до мінімуму ризик втрати коштів чи їхнє викрадення під час виведення.

Плюс і в тому, що на біржах зазвичай невисокі комісії. Також вони дотримуються процедур стосовно запобігання відмиванню грошей та шахрайству.

Перед виведенням коштів з біржі (а іноді і поповненням депозиту) користувачеві потрібно пройти процедуру know your customer, тобто підтвердити свою особу. Як це зробити, пояснюємо на прикладі біржі WhiteBIT:

У меню облікового запису відкрити вкладку «Верифікація». Ввести зазначені в формі дані. Вказати адресу проживання. Завантажити фото паспорта, ID-картки чи водійського посвідчення. Дотримуватися подальших інструкцій.

Для спрощення процесу можна авторизуватися через «Дію». Щоб убезпечити себе та свій обліковий запис, потрібно у вкладці «Безпека» увімкнути двофакторну аутентифікацію (2FA).

Виводити на картку можна тільки національні валюти (гривню, долар, євро тощо). Тому спочатку криптовалюту потрібно конвертувати в фіат. Це можна зробити шляхом продажу або обміну цифрових активів. Після конвертації потрібно перейти в розділ «Баланси» і перевести вибрану суму на «Основний баланс».

Наступний етап — безпосереднє виведення грошей:

Вибрати опцію «Вивести». У спливаючому вікні вибрати платіжну систему для здійснення транзакції, приміром, Visa/Mastercard чи GEO Pay. Вказати дані картки та суму. Підтвердити запит на виведення коштів.

Процес виведення завершено.

Зверніть увагу! У зв’язку з вимогами законодавства в окремих регіонах можуть існувати певні обмеження на зняття коштів. Про них адміністрація платформи повідомляє під час реєстрації.

Як вивести крипту на карту з використанням сервісів обміну P2P

На P2P-платформах криптовалюти можна продавати, купувати чи обмінювати, та виводити на картку банку. Щоб вивести крипту з використанням сервісу обміну P2P, спочатку потрібно розмістити оголошення щодо продажу за національну валюту з зазначенням ціни. Угода вважається укладеною, коли пропозиція приймається іншим користувачем.

Тепер можна виводити кошти на картку через P2P Express. Сервіс доступний лише українським користувачам, які пройшли процедуру підтвердження своєї особи. Вибираючи цей спосіб виведення криптовалюти, потрібно мати на увазі, що P2P-обмін підходить для ходових криптовалют. Менш популярні монети спочатку потрібно обміняти, а потім продавати. На WhiteBIT продати можна лише Tether (USDT). На деяких майданчиках можливий попередній обмін також на Bitcoin та Ethereum.

Це цікаво! Токен Tether виконує функцію криптодолара: його вартість на 20% забезпечена доларом США, тому курс переважно стабільний.

Щоб вивести гроші на банківський рахунок, потрібно здійснити такі кроки:

Перейти на сторінку «Баланси». Натиснути «P2P Express» у рядку USDT у списку тикерів. Увести суму USDT, яку хочете продати, і дані банківської картки. Коли на екрані з’явиться сума в гривні, підтвердити згоду на виконання транзакції й ознайомлення з Умовами постачальника. Натиснути клавішу «Далі». Підтвердити транзакцію. Код підтвердження прийде на е-адресу.

Цей варіант зняття грошей більш децентралізований та прозорий. P2P-транзакції здійснюються напряму, а гроші завжди під контролем власника. Комісії на сервісах P2P нижчі, ніж на біржах. Високий рівень безпеки фінансових операцій забезпечує використання ескроу-рахунків — кошти блокуються на рахунках клієнтів, поки обидві сторони не виконають свої зобов’язання.

Як вивести криптовалюту за допомогою криптообмінника

Криптообмінники — це віртуальні або фізичні обмінні пункти, на яких можна перевести цифрові монети в національну валюту та навпаки. Купівля та продаж здійснюються у двох режимах — автоматичному й ручному. Транзакції можна здійснювати за допомогою карток або готівки.

Комісія на цих платформах вища, ніж на криптобіржах. З точки зору безпеки криптообмінники менш надійні, тому потрібно бути обережним та не довіряти свої кошти неперевіреним сервісам. Серед мінусів криптообмінників експерти також називають:

окремі мінімальні суми для кожного напрямку обміну. Найчастіше встановлений мінімум, еквівалентний $100;

обмінні операції можуть тривати досить довго, іноді до кількох годин.

Але вимог до виведення крипти в них менше. Зокрема, іноді не є обов’язковою процедура верифікації — достатньо надати номер телефону та електронну адресу. Щоб перевести цифрові монети в фіат, заводити кошти на платформу не потрібно. Списання здійснюється з криптогаманця, номер якого надав клієнт, а зарахування проводиться на вказаний ним номер картки чи банківський рахунок.

Як зняти криптовалюту з електронного гаманця

Переведення крипти в фіатні гроші за допомогою криптогаманця — це не надто поширений, але можливий спосіб. Комісія за послугу тут вища, ніж на біржах чи обмінних платформах P2P, але нижча, ніж у криптообмінниках.

Процес виведення здійснюється в такій послідовності:

Вхід до облікового запису криптогаманця. Вибір опції виведення (переказу) коштів. Вибір криптовалюти. Введення суми для виведення. Введення даних картки — номер, термін дії, CVV-код. Підтвердження транзакції.

Процес зарахування коштів може тривати від кількох годин до 2-3 днів — залежить від гаманця й банку.

Цей спосіб підходить для тих, хто часто використовує криптогаманці. Також потрібно знати, що функцію виведення коштів на банківські картки підтримують не всі електронні гаманці. Існують також обмеження щодо доступних для виведення криптоактивів. На окремих платформах обов’язковою умовою є проходження верифікації.

Зверніть увагу! Вивести кошти на картку можна, зокрема, з таких криптогаманців, як Trustee Wallet, Coinbase, BitPay, Cryptopay.

Як вивести гроші з криптовалюти через криптомати

Швидко і легко вивести криптовалюту можна з використанням криптоматів. Зовні вони схожі на звичайні банкомати. Фіат у них можна отримати готівкою або на банківський рахунок.

Це цікаво! Перший криптобанкомат почав працювати в Канаді. Він був відкритий 29 жовтня 2013 року.

Кожен день у світі відкривається в середньому 15 пристроїв. Їхня загальна кількість уже перевищила 38 тис.

За останніми актуалізованими даними, в Україні працює 14 криптоматів. Вони встановлені в Києві, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Вінниці та Львові.

Щоб конвертувати криптомонети в фіатні гроші, потрібно діяти згідно з таким алгоритмом:

Вибрати в меню «Продати». Вказати суму угоди — скільки монет хочете продати. Ідентифікувати криптогаманець — можна вказати адресу або просканувати QR-код. Відправити криптовалюту на адресу, яка з’явилася на екрані. Зачекати підтвердження операції. Це може зайняти певний час. Обрати опцію «Redeem ticket» (викупити квиток), просканувати QR-код з квитанції та отримати готівку або зарахування на картку.

Послуга швидка, зазвичай здійснюється без підтвердження особи, проте комісії досить високі, тому цей варіант переведення цифрових активів у фіатні гроші не надто поширений.

Останнім часом популярності набирають криптовалютні (дебетові та кредитні) картки, які миттєво конвертують цифрові гроші в національну валюту. Послуга доступна у багатьох точках продажу. Керувати карткою, переглядати баланс та історію фіноперацій можна в мобільному застосунку.

Висновки

Кожен з описаних нами способів доступний для власників криптовалюти в Україні, включно з тими, яких цікавить питання, як вивести біткоїн на картку. Хоча, як показує практика, переводити біткоїни в готівку власники криптовалюти загалом не дуже поспішають. А от продаж інших цифрових монет за гривню з виведенням на карту набирає популярності. Найчастіше, як показує практика, власники криптовалюти для виведення використовують сервіси криптобірж та P2P-платформи, оскільки комісії у них невеликі, а рівень безпеки високий. Використання коштів з недавнього часу полегшують пластикові криптокартки.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance