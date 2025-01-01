Сырский назвал потери врага на Курском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.﻿﻿ Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники" , - написал главком.

t.me/osirskiy

t.me/osirskiy

t.me/osirskiy

Главком также отметил, что 30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев и это также и заслуга воинов на Курщине. Ведь во время операции на этом направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.