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Сырский назвал потери врага на Курском направлении

Сырский назвал потери врага на Курском направлении
Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление и наградил там воинов.﻿﻿ Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Во время работы на Курском направлении наградил наших храбрых воинов. Героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать резервы с других направлений. Благодаря вашей стойкости и мужеству потери врага на Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более тысячи единиц техники", - написал главком.
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t.me/osirskiy
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t.me/osirskiy

Главком также отметил, что 30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев и это также и заслуга воинов на Курщине. Ведь во время операции на этом направлении обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков.

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