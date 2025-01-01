Сирський назвав втрати ворога на Курському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив там воїнів.﻿﻿ З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 т﻿исяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки" , - написав головком.

t.me/osirskiy

t.me/osirskiy

t.me/osirskiy

Головком також відзначив, що 30 грудня з полону повернулося ще 189 українців і це також і заслуга воїнів на Курщині. Адже під час операції на цьому напрямку обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.