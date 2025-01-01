Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Сирський назвав втрати ворога на Курському напрямку

Сирський назвав втрати ворога на Курському напрямку
Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив там воїнів.﻿﻿ З посиланням на Сирського у соцмережах, повідомляє Українська правда.

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 т﻿исяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - написав головком.
5d737e2-photo-2025-01-01-16-38-30.jpg
t.me/osirskiy
6a07710-photo-2025-01-01-16-38-31.jpg
t.me/osirskiy
82206a2-photo-2025-01-01-16-38-31--2-.jp
t.me/osirskiy

Головком також відзначив, що 30 грудня з полону повернулося ще 189 українців і це також і заслуга воїнів на Курщині. Адже під час операції на цьому напрямку обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

Новини

Популярні теми форуму

analytics