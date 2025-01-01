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МВД сообщило о сложных условиях спасательной операции в Киеве

МВД сообщило о сложных условиях спасательной операции в Киеве
Фото: t.me/mvs_ukraine

Аварийно-спасательные работы на месте удара российским БПЛА утром в среду, 1 января, продолжаются в сложных условиях, к ним привлечена специальная техника. Со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, сообщает Левый берег.

"В результате российской атаки в новогоднее утро в Киеве погибли 2 человека. Также известно о 6 пострадавших, среди них - две беременные женщины. Спасательная операция продолжается в сложных условиях - обрушились лестничные клетки. В настоящее время привлечены все необходимые профильные службы, специальная высотная и роботизированная техника", – говорится в сообщении.

На месте находилось руководство МВД.

Киев, последствия атаки россиян
t.me/mvs_ukraine
Киев, последствия атаки россиян
t.me/mvs_ukraine
Киев, последствия атаки россиян
t.me/mvs_ukraine

Как сообщалось, из-за падения обломков российских беспилотников в Киеве повреждено 17 зданий.

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