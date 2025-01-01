В РФ пожаловались на дроновую атаку, ряд аэропортов приостановили работу

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Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников вечером 1 января, в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно прекращены прием и отправка рейсов. ﻿﻿Со ссылкой на Минобороны России, РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, соцсети, сообщает Украинская правда.

Минобороны РФ заявило, что в период с 17.30 до 20.00 российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников: десять БпЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области.

В Росавиации сообщили, что временные ограничения введены вечером в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Как пишут российские телеграм-каналы, ограничения в аэропортах связаны с атакой БпЛА.