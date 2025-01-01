У РФ поскаржилися на дронову атаку, низка аеропортів призупинила роботу

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Міноборони Росії заявило про атаку українських безпілотників увечері 1 січня, в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова тимчасово припинено приймання і відправлення рейсів. ﻿﻿З посиланням на Міноборони Росії, РИА Новости з посиланням на Росавіацію, соцмережі, повідомляє Українська правда.

Міноборони РФ заявило, що в період з 17.30 до 20.00 російська ППО знищила 19 українських безпілотників: десять БпЛА над територією Бєлгородської області, три над територією Курської області, два над територією Воронезької області, два над територією Брянської області та два над територією Ростовської області.

У Росавіації повідомили, що тимчасові обмеження введено ввечері в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська і Саратова з метою безпеки. Повітряні гавані тимчасово не приймають і не відправляють рейси.

Як пишуть російські телеграм-канали, обмеження в аеропортах пов'язані з атакою БпЛА.