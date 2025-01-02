Теракт в Новом Орлеане: погибли 15 человек, еще 30 – ранены

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В новогоднюю ночь в городе Новый Орлеан в США мужчина на арендованном пикапе въехал в толпу людей, убив по меньшей мере 15 человек и ранив еще 30. ФБР расследует происшествие как террористический акт.﻿﻿ Об этом пишет CBS News, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, мужчина намеренно въехал на большой скорости в толпу людей на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана, убив по меньшей мере 15 человек и ранив десятки других.

Нападавшим был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин Соединенных Штатов из Техаса и ветеран армии США.

Шамсуд-Дин Джаббар. Фото: ФБР

Издание сообщает, что с заднего бампера грузовика развевался черный флаг террористической организации ИГИЛ.

В своем телевизионном выступлении президент США Джо Байден заявил, что ФБР установило, что за несколько часов до нападения Джаббар "разместил в социальных сетях видео, свидетельствующие о том, что он был вдохновлен ИГИЛ, и выражал желание убивать".

"Специальный агент ФБР Алетея Дункан заявила на пресс-конференции, что следователи "не считают, что Джаббар был единолично ответственным" за нападение, и ФБР считает, что ему, вероятно, помогали. Дункан сообщила, что ФБР рассматривает "ряд подозреваемых" и "не хочет ничего исключать" на этом этапе расследования. ФБР также работает над определением его потенциальных связей с террористическими организациями" , – говорится в сообщении.

Суперинтендант полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик, сказала, что нападавший "пытался переехать как можно больше людей".

Сообщается, что когда Джаббар вышел из машины со штурмовой винтовкой, он открыл огонь по полицейским и был застрелен полицией на месте. Двое полицейских получили огнестрельные ранения.

"В автомобиле было найдено оружие и два потенциальных самодельных взрывных устройства. По словам источников на месте происшествия, на ружье был установлен "глушитель". Два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили CBS News, что мужчина был одет в бронежилет.