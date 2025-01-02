Теракт у Новому Орлеані: загинуло 15 людей, ще 30 – поранені

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У новорічну ніч в місті Новий Орлеан в США чоловік на орендованому пікапі в'їхав у натовп людей, вбивши щонайменше 15 осіб і поранив ще 30. ФБР розслідує подію як терористичний акт.﻿﻿ Про це пише CBS News, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, чоловік навмисно в'їхав на великій швидкості у натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана, вбивши щонайменше 15 людей і поранивши десятки інших.

Нападником був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин Сполучених Штатів з Техасу та ветеран армії США.

Шамсуд-Дін Джаббар. Фото: ФБР

Видання повідомляє, що з заднього бампера вантажівки майорів чорний прапор терористичної організації ІДІЛ.

У своєму телевізійному виступі президент США Джо Байден заявив, що ФБР встановило, що за кілька годин до нападу Джаббар "розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він був натхненний ІДІЛ, і висловлював бажання вбивати".

"Спеціальний агент ФБР Алетея Дункан заявила на пресконференції, що слідчі "не вважають, що Джаббар був одноосібно відповідальним" за напад, і ФБР вважає, що йому, вірогідно, допомагали. Дункан повідомила, що ФБР розглядає "низку підозрюваних" і "не хоче нічого виключати" на цьому етапі розслідування. ФБР також працює над визначенням його потенційних зв'язків з терористичними організаціями" , – йдеться у повідомленні.

Суперінтендант поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік, сказала, що нападник "намагався переїхати якомога більше людей".

Повідомляється, що коли Джаббар вийшов з автівки з штурмовою гвинтівкою, він відкрив вогонь по поліцейським і був застрелений поліцією на місці. Двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення.

"В автомобілі було знайдено зброю і два потенційних саморобних вибухових пристрої. За словами джерел на місці події, на рушницю був встановлений "глушник". Два джерела, знайомі з ходом розслідування, повідомили CBS News, що чоловік був одягнений у бронежилет.