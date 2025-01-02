В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

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Силы обороны обезвредили 1 370 оккупантов, 20 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин, 4 танка и 1 вертолет врага за минувшие сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Также за минувшие сутки Россия потеряла 69 беспилотников оперативно-тактического уровня, 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили около 792 170 оккупантов, 9 676 танков, 20 056 ББМ, 21 552 артиллерийские системы, 330 вертолетов, 21 200 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 729 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 675 единиц спецтехники.