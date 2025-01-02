У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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Сили оборони відмінусували 1 370 окупантів, 20 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 4 танки та 1 гелікоптер ворога за минулу добу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Також за минулу добу Росія втратила 69 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 54 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили близько 792 170 окупантів, 9 676 танків, 20 056 ББМ, 21 552 артилерійські системи, 330 гелікоптерів, 21 200 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 729 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 675 одиниць спецтехніки.