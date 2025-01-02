Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: есть раненые

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Сегодня, 2 января, около 11.00 российские оккупанты в Корабельном районе Херсона атаковали общественный транспорт. Об этом заявили мэр Роман Мрочко и областная прокуратура, сообщает Левый берег.

"По данным следствия, 2 января около 10:45 российские военные атаковали Корабельный район Херсона, применив артиллерию" , – говорится в сообщении прокуратуры.

В салоне автобуса, принадлежащего частному предприятию-перевозчику, находились пассажиры.

Мрочко написал, что пострадали три человека. Их госпитализировали. А в прокуратуре сообщают о 5 раненых.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).