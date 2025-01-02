Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні: є поранені

Окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні: є поранені
Фото: t.me/phogovua

Сьогодні, 2 січня, близько 11.00 російські окупанти у Корабельному районі Херсона атакували громадський транспорт. Про це заявили міський голова Роман Мрочко та обласна прокуратура, повідомляє Лівий берег.

"За даними слідства, 2 січня близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

У салоні автобуса, який належить приватному підприємству-перевізнику, були пасажири. 

Мрочко написав, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили. А у прокуратурі повідомляють про 5 поранених. 

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини

Популярні теми форуму

analytics