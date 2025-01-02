В Румынии ультраправый кандидат жалуется в ЕСПЧ на отмену выборов

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Ультраправый кандидат в президенты Келин Джорджеску подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с решением КС Румынии отменить результаты первого тура и начать процесс с нуля из-за манипуляций во время кампании. Об этом пишет румынское G4Media, ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, сообщает Европейская правда.

Жалоба Джорджеску касается решения Конституционного суда об отмене результатов первого тура президентских выборов. Согласно документу, он просит ЕСПЧ "приостановить действие" этого решения до окончательного решения по иску, обязать Румынию организовать второй тур, где Джорджеску должен был бы соревноваться с прозападной кандидаткой Еленой Ласкони.

В дополнение, Джорджеску требует обязать Румынию "принять меры для устранения моральных и демократических предубеждений, восстановив доверие к избирательному процессу".

Кандидат аргументирует, что решение КС, по его мнению, нарушило право на свободные выборы и голоса аннулированы без надлежащих доказательств, что недостаточно прозрачный процесс "противоречит праву на справедливое судебное разбирательство" и что на национальном уровне не было достаточных механизмов для того, чтобы обжаловать решение Конституционного суда.

Перед этим 31 декабря в апелляционном суде Бухареста отклонили как необоснованный иск Джорджеску с требованием организовать второй тур голосования. Это решение еще может быть обжаловано.

Напомним, перед праздниками парламент Румынии утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку, который был переназначен на должность, после чего министры приняли присягу перед президентом.

Новое правительство должно будет утвердить календарь проведения новых президентских выборов в два тура, после того как Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Три партии, входящие в коалицию, договорились поддержать единого кандидата в президенты, чтобы предотвратить победу ультраправых. Сейчас их кандидатом является Крин Антонеску, бывший лидер Либеральной партии.