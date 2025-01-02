У Румунії ультраправий кандидат скаржиться до ЄСПЛ на скасування виборів

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Ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску подав скаргу до Європейського суду з прав людини у зв’язку з рішенням Конституційного суду Румунії скасувати результати першого туру та розпочати процес з нуля через маніпуляції під час кампанії. Про це пише румунське G4Media, посилаючись на документ, що опинився у розпорядженні журналістів, повідомляє Європейська правда.

Скарга Джорджеску стосується рішення Конституційного суду про скасування результатів першого туру президентських виборів. Згідно з документом, він просить ЄСПЛ "призупинити дію" цього рішення до остаточного рішення за скаргою, зобов’язати Румунію організувати другий тур, де Джорджеску мав би змагатися з прозахідною кандидаткою Еленою Ласконі.

На додачу, Джорджеску вимагає зобов’язати Румунію "вжити заходів для усунення моральних та демократичних упереджень, відновивши довіру до виборчого процесу".

Кандидат аргументує, що рішення КС, на його думку, порушило право на вільні вибори і голоси анульовано без належних доказів, що недостатньо прозорий процес "суперечить праву на справедливий судовий розгляд" і що на національному рівні не було достатніх механізмів для того, щоб оскаржити рішення Конституційного суду.

Перед цим 31 грудня в апеляційному суді Бухареста відхилили як необгрунтований позов Джорджеску з вимогою організувати другий тур голосування. Це рішення ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, перед святами парламент Румунії затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку, якого було перепризначено на посаду, після чого міністри склали присягу перед президентом.

Новий уряд повинен буде затвердити календар проведення нових президентських виборів у два тури, після того як Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Три партії, що входять до коаліції, домовилися підтримати єдиного кандидата у президенти, щоб запобігти перемозі ультраправих. Наразі їхнім кандидатом є Крін Антонеску, колишній лідер Ліберальної партії.