Польские фермеры готовят в Варшаве акции против импорта из Украины

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Польские фермерские организации организуют 3 января в Варшаве манифестацию, протестуя, в частности, против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур и импорта украинской агропродукции в Польшу, сообщает Укринформ.

Польские аграрии будут пикетировать представительство Еврокомиссии в Варшаве, а также Национальный оперный театр, где в пятницу пройдет официальная церемония открытия Польского председательства в ЕС, передает корреспондент Укринформа.

Как отмечает Farmer.pl, протест организуют более 20 аграрных организаций, объединенных в "Ассоциацию аграрных организаций".

"Все сельскохозяйственные организации нашей страны будут протестовать против вредной политики Евросоюза, против госпожи Урсулы фон дер Ляен, которая навязывает такую политику, которая будет заставлять нас закрываться" , - отметил по этому поводу глава профсоюза фермерских хозяйств "Солидарность" Томаш Обшанский.

По его словам, аграрии будут протестовать против пяти диктатов Еврокомиссии. Речь идет о соглашении о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур, европейском зеленом курсе, импорте украинской агропродукции в Польшу, уничтожении польских лесов и возможностях охоты, а также создании преград для развития польской экономики.

Аграрии планируют начать протест под варшавским офисом Еврокомиссии, чтобы затем перейти в Национальный оперный театр, где будет проходить торжественное открытие Польского председательства в Совете ЕС.

Напомним, что Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС, ключевым приоритетом которого определила усиление безопасности Европы во всех измерениях.

Девизом Польского председательства в Совете ЕС является лозунг "Безопасность, Европа", логотипом — польский флаг на фоне аббревиатуры ЕС на английском языке (EU), а главным приоритетом – безопасность в семи измерениях (внешний, внутренний, информационный, экономический, энергетический, продовольственный и здравоохранение).

Президент Владимир Зеленский поздравил Польшу с началом председательства в Совете Европейского Союза и выразил надежду, что польское председательство сделает Европу более крепкой.

Польские аграрии блокировали границу с Украиной в нескольких местах с февраля по апрель прошлого года. Тогда их требования касались отказа правительства Польши от Европейского зеленого курса и блокады ввоза различных видов агропродукции из Украины.

Как известно, с 15 апреля 2023 г. в Польше продолжается запрет на импорт в Польшу зерно (пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник) из Украины.