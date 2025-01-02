Польські фермери готують у Варшаві акції проти імпорту з України

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Польські фермерські організації організовують 3 січня у Варшаві маніфестацію, протестуючи, зокрема, проти угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур й імпорту української агропродукції до Польщі, повідомляє Укрінформ.

Польські аграрії пікетуватимуть представництво Єврокомісії у Варшаві, а також Національний оперний театр, де в п’ятницю відбуватиметься офіційна церемонія відкриття Польського головування в ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначає Farmer.pl, протест організовують понад 20 аграрних організацій, об’єднаних в "Асоціацію аграрних організацій".

"Усі сільськогосподарські організації нашої країни протестуватимуть проти шкідливої політики Євросоюзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка нав’язує таку політику, яка змушуватиме нас закриватися" , - зазначив з цього приводу голова профспілки фермерських господарств "Солідарність" Томаш Обшанський.

За його словами, аграрії протестуватимуть проти п’яти диктатів Єврокомісії. Йдеться про угоду про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур, європейський зелений курс, імпорт української агропродукції до Польщі, знищення польських лісів і можливості полювання, а також створення перепон для розвитку польської економіки.

Аграрії планують розпочати протест під варшавським офісом Єврокомісії, аби потім перейти до Національного оперного театру, де відбуватиметься урочисте відкриття Польського головування в Раді ЄС.

Нагадаємо, Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС, ключовим пріоритетом якого визначила посилення безпеки Європи в усіх вимірах.

Девізом Польського головування в Раді ЄС є гасло "Безпека, Європо", логотипом — польський прапор на тлі абревіатури ЄС англійською мовою (EU), а головним пріоритетом - безпека в семи вимірах (зовнішній, внутрішній, інформаційний, економічний, енергетичний, продовольчий та охорони здоровʼя).

Президент Володимир Зеленський привітав Польщу з початком головування в Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що польське головування зробить Європу міцнішою.

Польські аграрії блокували кордон з Україною у кількох місцях з лютого по квітень минулого року. Тоді їхні вимоги стосувалися відмови уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокади ввезення різних видів агропродукції з України.

Як відомо, з 15 квітня 2023 року в Польщі триває заборона на імпорт до Польщі збіжжя (пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник) з України.