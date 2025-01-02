ВСУ ударили по расположению российских морпехов на Курщине – соцсети

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Около 13:30 2 января был нанесен удар по селу Ивановское, Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, сообщает Левый берег.

Также эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

"Есть удачный удар. Значительные потери в 810 бригады РФ в результате этого" , – написал Коваленко.

Местный губернатор говорит, что ракетным ударом поражено здание культуры. По его словам, никто из местных жителей с помощью врачей не обращался.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждает, что в доме культуры могло проходить награждение военнослужащих российской армии.