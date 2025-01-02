ЗСУ вдарили по розташуванню російських морпіхів на Курщині – соцмережі

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Близько 13:30 2 січня було завдано удару по селу Іванівське, Рильського району Курської області, де базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, повідомляє Лівий берег.

Також цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади РФ внаслідок цього" , – написав Коваленко.

Місцевий губернатор каже, що ракетним ударом уражено будинок культури. За його словами, ніхто з місцевих жителів за допомогою лікарів не звертався.

Натомість радник голови МВС України Антон Геращенко стверджує, що в будинку культури могло проходити нагородження військовослужбовців російської армії.