Аэропорт российского Петербурга ввел ограничения на прием и вылет рейсов
Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Росавиацию, российские Telegram-каналы.
Отмечается, что "ограничения введены в аэропорту „Пулково" для обеспечения безопасности".
Telegram-каналы сообщают, что шесть самолетов, которые шли на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.
Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.
По предварительным данным, пишут паблики, ограничения введены из-за угрозы атаки БпЛА.
Напомним:
Ранее сообщалось о якобы сбитом беспилотнике над Ленинградской областью РФ.