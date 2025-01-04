Аэропорт российского Петербурга ввел ограничения на прием и вылет рейсов

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Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Росавиацию, российские Telegram-каналы.

Отмечается, что "ограничения введены в аэропорту „Пулково" для обеспечения безопасности".

Telegram-каналы сообщают, что шесть самолетов, которые шли на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.

Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

По предварительным данным, пишут паблики, ограничения введены из-за угрозы атаки БпЛА.

Напомним:

Ранее сообщалось о якобы сбитом беспилотнике над Ленинградской областью РФ.