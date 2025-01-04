Аеропорт російського Петербурга ввів обмеження на прийом і виліт рейсів
Аеропорт Санкт-Петербурга "Пулково" вдруге за добу ввів обмеження на прийом і виліт рейсів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Росавіацію, російські Telegram-канали.
Зазначається, що "обмеження введені в аеропорту "Пулково" для забезпечення безпеки".
Telegram-канали повідомляють, що шість літаків, які йшли на посадку, перебувають у зоні очікування в районі Ладозького озера.
Серед них рейси з Череповця, Тюмені, Челябінська, Самари, Новосибірська та Пермі.
За попередніми даними, пишуть пабліки, обмеження введені через загрозу атаки БпЛА.
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