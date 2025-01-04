В РФ заявляют об ударах беспилотников в пяти регионах: что известно

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Больше всего досталось Смоленской области, взрывы были и в Брянской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областях, сообщает Деловая столица.

Минобороны России заявило об ударах по пяти регионам.

Громко было в Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.

Тем временем в Сети пишут о серьезной атаке по Смоленской области. Ночью дроны атаковали завод по производству ракетных двигателей. Атаку по городу Сафоново подтвердил местный губернатор. По его словам, российская ПВО вроде бы сбила 5 БпЛА.

Местные телеграмм-каналы пишут, что целью атаки мог быть завод "Авангард", входящий в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России — "Научно-производственное объединение машиностроения". На предприятии серийно производят транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники, радиопрозрачные укрытия.