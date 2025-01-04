У РФ заявляють про удари безпілотників у п'яти регіонах: що відомо

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Найбільше дісталося Смоленській області, вибухи були й у Брянській, Бєлгородській, Псковській та Ленінградській областях, повідомляє Ділова столиця.

Міноборони Росії заявило про удари по п'яти регіонах.﻿

Гучно було у Брянській, Смоленській, Бєлгородській, Псковській та Ленінградській областях.

Тим часом у Мережі пишуть про серйозну атаку по Смоленській області. Вночі дрони атакували завод з виробництва ракетних двигунів. Атаку по місту Сафоново підтвердив місцевий губернатор. За його словами, російська ППО начебто збила 5 БпЛА.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ціллю атаки міг бути завод "Авангард", який входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії — "Науково-виробничого об'єднання машинобудування". На підприємстві серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.