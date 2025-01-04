Украину атаковали десятки российских дронов: сколько сбила ПВО

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В ночь на 4 января силами ПВО сбито 34 вражеских БПЛА, еще 47 беспилотников - " локационно потеряны", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По данным военных, противник атаковал 81-м ударным БпЛА с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в России.

Дроны сбивали в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине - повреждены частные дома. Есть пострадавшие среди гражданских.