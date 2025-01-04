Україну атакували десятки російських дронів: скільки збила ППО
У ніч на 4 січня силами ППО збито 34 ворожих БПЛА, ще 47 безпілотників – "локаційно втрачені", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
За даними військових, противник атакував 81-м ударним БпЛА із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Дрони збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Є постраждалі серед цивільних.