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Ракетный удар по Чернигову 3 января: спасательная операция завершена

Ракетный удар по Чернигову 3 января: спасательная операция завершена
Фото: Нацполиция

В результате удара "Искандером" по Чернигову 3 января всего 7 человек ранены, один погиб, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Черниговская МВА

Среди раненых двое находятся на стационарном лечении, пятеро на амбулаторном.

В общем 28 домов повреждены, 2 разрушены. Поставки света и газа в районе разрушений восстановлены.

В обед 4 января спасательная операция завершена.

Напомним:

3 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.

Военные позже заявили, что это была ракета "Искандер".

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