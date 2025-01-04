Ракетный удар по Чернигову 3 января: спасательная операция завершена
В результате удара "Искандером" по Чернигову 3 января всего 7 человек ранены, один погиб, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Черниговская МВА
Среди раненых двое находятся на стационарном лечении, пятеро на амбулаторном.
В общем 28 домов повреждены, 2 разрушены. Поставки света и газа в районе разрушений восстановлены.
В обед 4 января спасательная операция завершена.
Напомним:
3 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.
Военные позже заявили, что это была ракета "Искандер".